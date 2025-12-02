Internan de emergencia a la pareja de Marset tras sufrir varias convulsiones

Gianina García Troche, pareja del presunto narcotraficante Sebastián Marset, fue trasladada de emergencia al Hospital Militar Central de Asunción tras sufrir repetidas convulsiones mientras se encontraba recluida en la cárcel militar de Viñas Cue. La mujer permanece internada en terapia intensiva, aunque su estado es considerado estable.

Según el reporte, la mujer presentó un primer episodio convulsivo en horas de la tarde del lunes y fue atendida por médicos militares. Aunque inicialmente mostró mejoría, alrededor de las 22:30 sufrió un nuevo cuadro convulsivo que no respondió a la medicación, por lo que se dispuso su traslado inmediato al hospital.

Descartan ACV

García Troche fue sometida a una tomografía de cráneo que descartó un accidente cerebrovascular (ACV) hemorrágico como causa de las convulsiones.

La etiología del cuadro aún es desconocida y hoy será evaluada por neurólogos, quienes podrían solicitar un electroencefalograma, según informó Fretes.

El médico añadió que la paciente presenta “pequeños hematomas” en la cabeza, posiblemente por caídas durante las convulsiones, así como “moretones viejos”, de aproximadamente 10 días, en una de sus rodillas.

Gianina García Troche está procesada por presunto lavado de dinero vinculado al narcotráfico, en el marco de las investigaciones sobre el esquema criminal que lideraría Sebastián Marset, considerado una de las figuras centrales de una red internacional de tráfico de narcóticos y lavado de activos que operaba en Paraguay.

