En Perú atacan a tiros al precandidato Belaúnde a meses de las elecciones

El precandidato presidencial peruano Rafael Belaúnde, de 50 años, salió ileso este martes de un ataque armado cuando se desplazaba en su vehículo por la localidad de Cerro Azul, al sur de Lima. De acuerdo con la Policía, el automóvil en el que viajaba recibió varios disparos efectuados por sujetos a bordo de una motocicleta.

“Se ha disparado contra el vehículo y contra él”, confirmó el jefe de la Policía Nacional, general Óscar Arriola, quien detalló que no se registraron heridos de bala. Las primeras imágenes difundidas en redes mostraron a Belaúnde con rastros de sangre en el rostro y en su camisa, producto de cortes causados por las esquirlas del parabrisas impactado por al menos tres proyectiles, según la autoridad policial.

El vehículo era conducido por un chofer y el ataque ocurrió cerca de una vivienda familiar del político en Cerro Azul. Belaúnde aseguró a los agentes que no recibió amenazas previas, ni extorsiones ni advertencias vinculadas al atentado.

Reacciones y clima electoral

El hecho generó conmoción en el entorno político peruano. “Está ileso. No han logrado su objetivo los delincuentes”, declaró el exministro Pedro Cateriano, fundador del Partido Libertad Popular, agrupación que impulsa la candidatura del economista, nieto del expresidente Fernando Belaúnde Terry.

Cateriano vinculó el atentado con el arranque del proceso electoral. “Es un mal inicio de la campaña (…) hay que rechazar con firmeza este ataque”, afirmó, al recordar que el país atraviesa “un contexto de actividad delincuencial activa”.

El exministro del Interior Gino Costa pidió al Gobierno, a través de la red X, “dar garantías a los postulantes a la presidencia y detener la violencia electoral ya”.

El ataque ocurre en un momento en que Perú enfrenta un incremento sin precedentes de la violencia ligada al crimen organizado. Bandas dedicadas a la extorsión y asesinatos han provocado protestas masivas de jóvenes, transportistas y comerciantes.

La crisis de seguridad fue uno de los factores que llevó al Congreso a destituir a la expresidenta Dina Boluarte en un juicio político exprés el pasado 10 de octubre. Desde entonces, el titular del Parlamento, José Jerí, ejerce la presidencia de forma interina hasta julio de 2026, cuando se elija un nuevo mandatario en los comicios del 12 de abril.

