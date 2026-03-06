¡Terrible! Maestra es arrestada tras obligar a una menor a comer su propio vómito

El arresto de una maestra en Santo Domingo Este, República Dominicana, causó una profunda conmoción internacional tras la viralización de un video que registra un acto de maltrato extremo contra una niña de apenas dos años. La docente, identificada como Yamelsy Matos Beltré, fue captada obligando a la menor a ingerir su propio vómito dentro de las instalaciones del centro de estimulación temprana Little Steps, también conocido como Mi Segundo Hogar.

En el material audiovisual, que circuló rápidamente por redes sociales, se observa a Matos recogiendo los restos del suelo y exigiéndole a la niña que los trague bajo amenazas. "Abre la boca y cómetelo. Cuidado si lo vomitas", se escucha decir a la mujer, quien además introduce sus dedos en la boca de la pequeña para forzarla a ingerir el material mientras sostiene unas sandalias en la mano en actitud intimidante. Ante la gravedad de la evidencia, las autoridades de la Unidad de Violencia de Género y Protección al Menor intervinieron el establecimiento para identificar a la víctima e iniciar el proceso judicial.

Tras su detención este viernes, la administración del centro educativo confirmó que la profesora admitió la agresión. El abogado de la institución y de la docente, Emilio López, intentó explicar el comportamiento de Matos señalando que la mujer atraviesa un cuadro depresivo severo debido al fallecimiento reciente de una amiga cercana y a una historia personal de vulnerabilidad. Según la defensa, la maestra se encuentra "completamente arrepentida" y ha confesado que la situación "se le salió de las manos" debido a su inestabilidad emocional.

A pesar de las declaraciones de arrepentimiento y los alegatos de la defensa sobre el estado mental de la docente, la fiscalía dominicana ha procedido con la denuncia formal. El caso ha reabierto el debate en Sudamérica y el Caribe sobre los protocolos de selección y evaluación psicológica del personal que trabaja en guarderías y centros de cuidado infantil, dada la extrema fragilidad de los menores afectados en este tipo de incidentes.

Con información de Diario Libre, El Nuevo Diario y Periódico Hoy RD.

