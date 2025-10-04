¡Terrible! Madre torturaba a su hija de cuatro meses porque, según el padre, “quería un varón”

Una madre de 36 años, identificada como Lizbeth Hurtado-Breton, fue detenida y acusada de graves delitos de tortura y abuso infantil en Utah, Estados Unidos, tras llevar a su hija de solo cuatro meses a un hospital con severas lesiones.

El caso salió a la luz el pasado martes, cuando personal del Hospital Primario de Niños en Salt Lake City alertó a la Policía. Los médicos y una trabajadora social descubrieron que la bebé no solo presentaba graves quemaduras en la cara y el cuerpo, sino también una hemorragia cerebral y múltiples fracturas óseas en diferentes etapas de curación, lo que sugiere un patrón de maltrato prolongado, según informan People y La Razón.

Un escalofriante patrón de abuso

Según el informe policial, la mujer le dijo a los médicos que las quemaduras ocurrieron cuando intentaba hacerle vapor de agua hirviendo a la bebé para descongestionarla, y que al secarla con una servilleta le retiró pedazos de piel.

El padre de la niña ofreció un testimonio escalofriante a las autoridades. Alegó que el maltrato de Hurtado-Breton hacia la bebé no era nuevo y que la mujer la agredía porque "quería un varón" y le molestaba que la bebé llorara.

El hombre relató una serie de torturas de las que fue testigo, incluyendo: encontrar a la bebé con la boca vendada con cinta adhesiva porque "no paraba de llorar", ver a la mujer atándole los brazos a la espalda a la niña "para que comiera" y presenciar cómo Hurtado-Breton le "empujaba la mamadera en la cara", provocando que la bebé se ahogara con la leche.

El padre entregó a la Policía fotografías y un video que supuestamente prueban el maltrato.

Lizbeth Hurtado-Breton ha sido fichada y enfrenta cargos por tortura infantil y agresión agravada. La bebé se encuentra hospitalizada y bajo protección de los servicios sociales mientras las autoridades continúan investigando este dramático caso de violencia intrafamiliar.

