TEMAS DE HOY:
Avasallamiento en Montero Trópico de Cochabamba Persecusión

25ºC Santa Cruz de la Sierra

8ºC La Paz

17ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Internacional

¡Imágenes sensibles! Niña de 4 años muere electrocutada al tocar un refrigerador en supermercado

Rishita intentó abrir uno de los congeladores para tomar un producto, pero su cuerpo fue alcanzado por una corriente eléctrica de la que no pudo escapar.

Charles Muñoz Flores

04/10/2025 8:50

Menor muere electrocutada al tocar un refrigerador en supermercado. FOTO: Tomada de internet.
Nandipet, India

Escuchar esta nota

Una tragedia se registró en el supermercado N-Mart de Nandipet, en India, cuando una niña de 4 años, identificada como Rishita, murió electrocutada al tocar la puerta de un refrigerador. El momento del accidente quedó registrado por la cámara de seguridad del local y ha generado conmoción en la comunidad y en redes sociales.

Según reportes, Rishita intentó abrir uno de los congeladores para tomar un producto sin que sus padres lo advirtieran. Un cliente que estaba cerca trató de auxiliarla tras percatarse de la descarga, pero la niña no pudo ser salvada. Fue trasladada al hospital de Nizamabad, donde los médicos confirmaron su fallecimiento.

Testigos indicaron que la menor se encontraba en la tienda acompañada por sus padres. En un descuido, mientras ellos realizaban el pago, Rishita regresó al refrigerador, lo que desencadenó la tragedia.

La policía inició una investigación para determinar el origen de la corriente eléctrica y establecer responsabilidades. Mientras tanto, los padres de la niña han presentado protestas contra el establecimiento, exigiendo justicia por la pérdida de su hija. Hasta el momento, no se han registrado detenciones.

A continuación, el video:

 

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

08:00

Dragon ball

09:30

One piece

10:00

La liga - atl. madrid vs real madrid

12:00

El chapulin colorado

12:30

Notivisión

14:00

Kuma

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

08:00

Dragon ball

09:30

One piece

10:00

La liga - atl. madrid vs real madrid

12:00

El chapulin colorado

12:30

Notivisión

14:00

Kuma

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD