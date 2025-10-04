¡Imágenes sensibles! Niña de 4 años muere electrocutada al tocar un refrigerador en supermercado

Una tragedia se registró en el supermercado N-Mart de Nandipet, en India, cuando una niña de 4 años, identificada como Rishita, murió electrocutada al tocar la puerta de un refrigerador. El momento del accidente quedó registrado por la cámara de seguridad del local y ha generado conmoción en la comunidad y en redes sociales.

Según reportes, Rishita intentó abrir uno de los congeladores para tomar un producto sin que sus padres lo advirtieran. Un cliente que estaba cerca trató de auxiliarla tras percatarse de la descarga, pero la niña no pudo ser salvada. Fue trasladada al hospital de Nizamabad, donde los médicos confirmaron su fallecimiento.

Testigos indicaron que la menor se encontraba en la tienda acompañada por sus padres. En un descuido, mientras ellos realizaban el pago, Rishita regresó al refrigerador, lo que desencadenó la tragedia.

La policía inició una investigación para determinar el origen de la corriente eléctrica y establecer responsabilidades. Mientras tanto, los padres de la niña han presentado protestas contra el establecimiento, exigiendo justicia por la pérdida de su hija. Hasta el momento, no se han registrado detenciones.

A continuación, el video:

Mira la programación en Red Uno Play