Bloqueos paralizan la Terminal de La Paz: no hay salidas de buses

En el sector turístico ya se reporta un daño económico de 3.8 millones de dólares.

Ximena Rodriguez

11/01/2026 13:09

Se paralizan las salidas de buses desde La Paz hacia el interior y exterior del país.
La Paz

Debido a las medidas de presión impulsadas por la Centra Obrera Boliviana (COB), Bolivia enfrenta una crisis de transitabilidad crítica con el registro de 69 puntos de bloqueo. Esta situación mantiene paralizada a las principales vías del territorio nacional, generando pérdidas alarmantes que rondan los 3.8 millones de dólares solo en el sector turístico.

La incertidumbre ha provocado que los viajeros desistan de visitar el país, afectando gravemente la imagen internacional y la economía local. El responsable de la Oficina de Tránsito en la Terminal de Buses de La Paz informó: “No hay salida de la terminal de buses de La Paz, al interior ni al exterior del país, ya que existen 69 puntos de bloqueos según monitoreo de la ABC (Administradora Boliviana de Carreteras”.

Ante la persistencia de los cortes de ruta, las autoridades han solicitado a la población postergar sus traslados de forma inmediata para evitar riesgos innecesarios. “Recomendamos que por estos días se evite realizar viajes, ya que las carreteras están bloqueadas, se pueden perjudicar y sufrir percances”, enfatizó el vocero policial.

