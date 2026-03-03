Socavón en Cochabamba: Colapso de tubería de agua provoca hundimiento de un vehículo

Un impactante accidente de tránsito se registró al mediodía de hoy en la avenida Beneméritos del Chaco, cuando el asfalto cedió repentinamente bajo un vehículo tipo jeep, dejando la parte delantera del motorizado sumergida en un gran socavón. El hundimiento fue provocado por una fuga de agua en una tubería de la red de Semapa.

El incidente y la respuesta inmediata

El hecho sucedió mientras el vehículo circulaba cerca del puente Quillacollo. La plataforma colapsó debido al debilitamiento del terreno causado por una filtración constante. Efectivos policiales, personal de la Unidad de Gestión de Riesgos (UGR) y cuadrillas de Semapa acudieron al lugar para desfogar el agua y proceder al rescate del motorizado mediante una grúa.

Víctor Fernández, jefe de Operaciones de Semapa, explicó que el fallo se produjo en la línea de impulsión que conecta Coña Coña con el tanque de la Coronilla. "Aparentemente ha habido un colapso o fuga. Necesitábamos levantar el auto para evaluar la magnitud del daño", señaló la autoridad técnica.

Causas y estado de la red

El gerente general de Semapa, Luis Prudencio, atribuyó el incidente a la antigüedad de las tuberías, muchas de las cuales superan los 30 o 40 años de uso. Prudencio subrayó que, aunque se han renovado cerca de 180 kilómetros de red, la inversión total para actualizar todo el sistema superaría los mil millones de bolivianos.

"Lamentablemente, muchas de nuestras tuberías están en mal estado. Hemos tenido incidentes similares en las avenidas del Ejército y Cabildo. Lo importante ahora es la capacidad de respuesta; nuestras cuadrillas trabajarán hasta la madrugada para rehabilitar la vía", afirmó Prudencio.

Afectación en el servicio y reparación de daños

Debido a que la tubería dañada alimenta al tanque Coronilla, el suministro de agua se verá interrumpido hasta el día de mañana en el Distrito 5 (zona de la Av. 6 de Agosto hacia el sur).

En cuanto a los daños materiales, la empresa municipal dio un parte de tranquilidad a la propietaria del jeep, asegurando que el seguro de la institución se hará cargo de la reposición total de los daños ocasionados por el hundimiento.

Trabajos en la zona y tráfico vehicular

Hasta horas de la noche de este lunes, cerca de 15 trabajadores de Semapa continuaban con maquinaria pesada realizando el cambio de la tubería afectada. Tras la sustitución, se procedió al vaciado de tierra y compactado del terreno.

Debido a estas labores, se mantienen cerrados los siguientes accesos: el carril de paso a desnivel que conecta la Av. Humboldt de norte a sur y la vía de conexión hacia la avenida Blanco Galindo. Se espera que en las primeras horas del martes la vía sea completamente rehabilitada para la circulación vehicular.

