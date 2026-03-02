Cae el feminicida de Wanda tras 10 meses de fuga: Operativo en Tarija logra capturar a su expareja

Tras un intenso trabajo de inteligencia y seguimiento, la Policía Boliviana logró la captura de Luis Marcelo N. P., autor del feminicidio de Wanda I.M.B., un crimen que conmocionó a la localidad fronteriza de Bermejo el pasado 2 de mayo de 2025.

El operativo, que movilizó a unidades especializadas como el DIC, CEIP, Delta y PAC, culminó la mañana de este lunes con dos allanamientos en el barrio Constructor de la capital tarijeña. Luis Marcelo, quien incluso contaba con sello rojo de Interpol por sospecha de buscar refugio en Argentina, fue interceptado mientras intentaba evadir nuevamente a la justicia cambiándose de domicilio.

Crónica de un crimen violento

El Capitán Andrés Guzmán, director de la FELCV Tarija, recordó que el fatídico hecho ocurrió alrededor de las 19:00 del 2 de mayo de la gestión pasada. Wanda retornaba a su hogar junto a su bebé de 9 meses y su hijastra de 13 años cuando se desató una discusión con el sindicado.

"El agresor comenzó golpeándola en la cabeza. Los menores se resguardaron en la calle mientras ella gritaba por auxilio, momento en el que el sujeto utilizó un arma de fuego y le disparó", detalló el jefe policial.

Wanda falleció camino a la morgue por un shock hipovolémico y trauma cervical. Desde esa noche, Luis Marcelo permaneció prófugo, dejando en la orfandad a un niño que hoy está por cumplir dos años.

El Fiscal Departamental de Tarija, José Ernesto Mogro, informó que ya cursa una acusación formal contra el detenido en Bermejo. "Vamos a solicitar de manera inmediata el juicio oral y seremos implacables en pedir la pena máxima de 30 años", afirmó Mogro, aclarando que también existe otra persona acusada por el delito de encubrimiento.

Temor en la familia: "Pedimos que se quede en Morros Blancos"

Pese al alivio por la captura, el temor persiste en el entorno de la víctima. Una tía de Wanda expresó su preocupación ante el posible traslado del feminicida a Bermejo para sus medidas cautelares.

"Queremos justicia por el bebé que dejó. Tenemos miedo de que se escape si lo llevan a Bermejo, allá tiene familiares que lo pueden ayudar. Pedimos que se quede en la cárcel de Morros Blancos", manifestó la familiar, recordando que el agresor es el padre biológico del menor que quedó huérfano.

En las próximas horas, el imputado será puesto ante un juez de medidas cautelares, donde se definirá su situación jurídica y el lugar de su detención preventiva mientras se aguarda el inicio del juicio.

Mira la programación en Red Uno Play