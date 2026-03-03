Presidente Rodrigo Paz visitó a heridos en El Alto y compromete cobertura total de gastos médicos

El presidente del Estado, Rodrigo Paz, visitó la noche de este lunes a las personas heridas que permanecen internadas en el Hospital del Norte, en la ciudad de El Alto, tras el hecho trágico del accidente aéreo ocurrido en días pasados. La autoridad se retiró del nosocomio cerca de las 19:20, luego de comprometer apoyo total para la recuperación de los pacientes.

Durante su presencia en el centro hospitalario, el mandatario aseguró que el Gobierno cubrirá los gastos médicos de los afectados, no solo en el Hospital del Norte, sino también en los demás establecimientos de salud donde se encuentran internados.

En este nosocomio permanecen siete personas hospitalizadas. Entre los casos más delicados se encuentra el de un menor de 12 años, quien perdió sus extremidades inferiores y se encuentra a la espera de una prótesis.

Además del Hospital del Norte, otros heridos reciben atención en diferentes centros de salud de El Alto, incluido el hospital de Corporación del Seguro Social Militar Cossmil, así como en otros establecimientos públicos y privados.

Las autoridades señalaron que se realizará un seguimiento permanente a la evolución de los pacientes y reiteraron el compromiso estatal de garantizar la atención médica necesaria hasta su recuperación.

