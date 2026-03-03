Reportan hallazgo de armas y droga en hotel de Santa Cruz

Un operativo policial realizado en un hotel ubicado en el tercer anillo externo de la ciudad de Santa Cruz dejó como resultado el hallazgo de armas de fuego y sustancias controladas en el interior del inmueble.

De acuerdo con el informe preliminar, efectivos de la Policía ingresaron al establecimiento tras recibir información que alertaba sobre presuntas actividades irregulares en el lugar. Durante la intervención, se encontraron armas y una cantidad aún no determinada de sustancias controladas, las cuales fueron secuestradas para su respectivo análisis.

En el operativo participan unidades especializadas, entre ellas personal de Interpol y de la FELCN (Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico), quienes permanecen en el interior del hotel realizando las pericias correspondientes y el levantamiento de evidencias.

De manera preliminar, se informó que al menos dos ciudadanos de nacionalidad brasileña estarían implicados en este hecho.

Se espera que en las próximas horas la Policía brinde un informe oficial detallando la cantidad de armas y sustancias incautadas, así como la situación jurídica de los implicados.

