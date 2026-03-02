Altas temperaturas marcarán la primera semana de marzo antes del ingreso del sur con lluvias en Santa Cruz

Santa Cruz vivirá una semana marcada por temperaturas elevadas, fuertes vientos del norte y un cambio significativo de tiempo hacia el fin de semana, con el ingreso de lluvias y corrientes de aire del sur.

De acuerdo con el reporte meteorológico N° 242 emitido por el agrometeorólogo Luis Alberto Alpire, conocido como el Señor del Clima, hasta el jueves 5 de marzo persistirán condiciones de calor extremo, acompañadas de altos índices de humedad que elevarán la sensación térmica hasta 5°C por encima de la temperatura ambiente.

Calor intenso y vientos del norte

La semana inicia con ráfagas intensas del norte que alcanzarán velocidades de hasta 60 kilómetros por hora en algunas provincias, principalmente hasta el martes.

En la provincia Andrés Ibáñez y el Norte Integrado se prevén temperaturas mínimas de 21°C y máximas de 32°C, con cielos parcialmente cubiertos a mayormente nublados. Desde el miércoles se anuncian chubascos y lluvias.

En los Valles cruceños, los termómetros oscilarán entre 12°C y 29°C, con ráfagas de hasta 40 km/h y precipitaciones previstas a mitad de semana.

La provincia Cordillera registrará temperaturas entre 18°C y 34°C, con ráfagas fuertes de hasta 60 km/h, especialmente en municipios como Cabezas y Charagua. Las lluvias llegarán desde el miércoles.

La Chiquitania será la región más calurosa, con máximas de hasta 35°C y vientos de hasta 50 km/h, particularmente en Chiquitos y Ñuflo de Chávez.

Cambio de tiempo: ingreso del sur

Entre la noche del jueves 5 y la madrugada del viernes 6 se prevé el ingreso de corrientes de aire del sur, fenómeno que provocará lluvias moderadas a fuertes en todo el departamento y un descenso notable en las temperaturas máximas.

Este cambio marcará el fin del periodo de calor extremo y dará paso a condiciones más frescas hacia el fin de semana.

Recomendaciones

Ante la sensación térmica elevada, se recomienda mantener hidratación constante, usar ropa ligera y evitar la exposición prolongada al sol durante las horas de mayor radiación.

Asimismo, se aconseja tomar previsiones ante las lluvias anunciadas desde el miércoles, ya que podrían afectar la transitabilidad en distintas regiones del departamento.

