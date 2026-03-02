Santa Cruz: Trabajadores en salud dan ultimátum y amenazan con paro de 72 horas

La Federación de Trabajadores en Salud advirtió que podría ingresar en un paro de 72 horas si hasta el mediodía de este lunes no se concreta el pago total del salario correspondiente a enero. La medida será definida en una reunión prevista para esta jornada.

La representante del sector, Ester Ostute, informó que el plazo a las autoridades vence a las 11:00 y que, de no existir una respuesta efectiva, asumirán medidas de presión.

“Si hasta las 11 que nos vamos a reunir no hay el pago del sueldo de enero, vamos a ingresar en un paro de 72 horas”, sostuvo Ostute.

La dirigente señaló que no solo se adeuda el salario de enero, sino que también existe preocupación por memorándums de desvinculación emitidos pese a que varios trabajadores tendrían contratos vigentes hasta diciembre.

“Más de 40 afiliados nuestros están despedidos. Estamos exigiendo la continuidad de ellos y que se anulen estas desvinculaciones”, manifestó.

Según explicó, casi el 50% del personal estaría afectado por la falta de pago, principalmente quienes trabajan bajo la modalidad de contrato, que representan la mayor parte del sector.

Ostute indicó además que la falta de recursos estaría generando dificultades en la atención dentro de la Caja Nacional de Salud, debido a retrasos en los desembolsos.

Asimismo, denunció que el subsidio para mujeres embarazadas y niños acumula aproximadamente un año de deuda.

“El tema del subsidio ya es otra vez un año que se le debe a las embarazadas y a los niños. Todo esto nos preocupa, por eso es la decisión que se va a asumir el día de hoy”, afirmó.

Los trabajadores esperan que durante la jornada se concrete el pago comprometido, ya que, según señalaron, inicialmente se les aseguró que se cancelaría la pasada semana. Sin embargo, el mes concluyó sin que el total del personal haya recibido su salario.

