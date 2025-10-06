TEMAS DE HOY:
Trabajadores de salud cumplen sexto día de huelga de hambre y no descartan paro de 72 horas

El sector mantiene una huelga de hambre en la Quinta Municipal exigiendo respuesta a sus demandas salariales y laborales.

Stefany Beatriz Guzmán Nuñez

06/10/2025 8:48

Santa Cruz, Bolivia

Los trabajadores del sector salud cumplen ya seis días en huelga de hambre en la Quinta Municipal, en demanda de la reposición de sus sueldos y la recontratación de sus compañeros despedidos.

El sector asegura que la medida de presión se mantiene firme y no se levantará hasta que exista un acercamiento efectivo con las autoridades municipales.

Los trabajadores aseguraron que continuarán con la huelga y que hoy se cumpliría el séptimo día de paro, a la espera de una reunión prevista para las 10 de la mañana con representantes de la alcaldía y del área de salud, en la cual esperan avanzar hacia una conciliación.

Ante la falta de respuestas concretas, los manifestantes analizan un posible paro de 72 horas para presionar el cumplimiento de sus demandas, que incluyen principalmente la reposición salarial y la recontratación de los trabajadores que fueron cesados.

Hasta el momento, no se ha confirmado ningún acuerdo entre las partes, y los trabajadores reiteran su compromiso con la huelga hasta lograr que sus peticiones sean atendidas.

