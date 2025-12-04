TEMAS DE HOY:
El 83% de los casos de sarampión en Bolivia se concentran en Santa Cruz

En Santa Cruz, los casos se concentran en grupos culturales reacios a la vacunación, principalmente en la zona Norte y en Guarayos.

Red Uno de Bolivia

03/12/2025 20:58

El país registra 495 contagios de sarampión, de los cuales 409 corresponden a Santa Cruz, que vuelve a ser el departamento más afectado por el brote.

El gerente de Epidemiología del Servicio Departamental de Salud (Sedes), Carlos Hurtado, informó que el brote de sarampión en el país se registra desde mayo del presente año.

Según el reporte de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), en América se registró un repunte de casos, siendo EEUU, Canadá y México los países con mayor número de contagios.

Hurtado explicó que el incremento se da por la baja cobertura sanitaria. En Santa Cruz, los casos se concentran en grupos culturales reacios a la vacunación, principalmente en la zona Norte y en Guarayos.

El gerente de Epidemiología indicó que se está realizando estrategias para inmunizar a la población y contener el brote de sarampión. Pese al aumento de contagios, en el centro de Salud Perpetuo Socorro señalan que la demanda por la vacuna aún se mantiene en un nivel regular.

 

