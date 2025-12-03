“Los verdaderos culpables están libres en las calles” dijo Zúñiga al ingresar a la Felcc

El excomandante de las Fuerzas Armadas Juan José Zúñiga, fue trasladado desde el penal del Abra en Cochabamba hasta las oficinas de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) en la ciudad de La Paz, a su ingreso dijo que “Los verdaderos culpables están en las calles libres” por la revuelta militar de plaza murillo el 26 de junio de 2024.

“Los que han planificado todo esto son Arce, María Nela Prado, Novillo, Aguilera, Hugo Móldiz, Sonia. Los soldados solo estaban allí porque han cumplido ordenes nada más. Todos los soldados que han ido el 26 de junio son inocentes y los verdaderos culpables están en las calles libres", dijo brevemente Zúñiga.

Se tiene previsto que el excomandante firme garantías para las “victimas” de los sucesos del 2024.

Zúñiga está acusado por los delitos de alzamiento armado, terrorismo y resoluciones contrarias a la Constitución y a las leyes, a raíz de los hechos ocurridos el 26 de junio de 2024, con la toma militar de la Plaza Murillo. En esa ocasión, el excomandante y otros uniformados fueron aprehendidos y procesados.

Mire el video:

<section> <a target="_blank" title="@redunotv" href="https://www.tiktok.com/@redunotv?refer=embed">@redunotv</a> <a title="últimomomento" target="_blank" href="https://www.tiktok.com/tag/%C3%BAltimomomento?refer=embed">#ÚltimoMomento</a> | "Los verdaderos culpables están en las calles", dijo el excomandante del Ejército, Juan José Zúñiga. ▶️ Más información en www.reduno.com.bo <a title="reduno" target="_blank" href="https://www.tiktok.com/tag/reduno?refer=embed">#RedUno</a> <a title="redunodigital" target="_blank" href="https://www.tiktok.com/tag/redunodigital?refer=embed">#RedUnoDigital</a> <a title="bolivia" target="_blank" href="https://www.tiktok.com/tag/bolivia?refer=embed">#Bolivia</a> <a title="notivision" target="_blank" href="https://www.tiktok.com/tag/notivision?refer=embed">#Notivision</a> <a target="_blank" title="♬ sonido original - RED UNO DE BOLIVIA" href="https://www.tiktok.com/music/sonido-original-RED-UNO-DE-BOLIVIA-7579621191032343352?refer=embed">♬ sonido original - RED UNO DE BOLIVIA</a> </section> " width="500" height="488" layout="responsive">

Mira la programación en Red Uno Play