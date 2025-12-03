“Súper descoordinado”: así fue la controversial presentación de Erika y Richard con ‘Swalla'

Para cerrar la gala de este martes en La Gran Batalla, el último equipo en subir al escenario fue el de Erika Valencia, la academia The Real Company y el invitado especial Richard Viruez, quienes interpretaron la explosiva canción 'Swalla' de Jason Derulo feat. Nicki Minaj.

La presentación estuvo cargada de sensualidad, actitud y mucha energía. Los jueces aplaudieron la fuerza de los protagonistas, pero no todos quedaron conformes con el desempeño del cuerpo de baile.

En la ronda de devoluciones, Tito Larenti destacó la química entre Erika y Richard, aunque señaló problemas técnicos en el cierre del número:

“Erika, encontraste un compañero con tu misma energía. Me encantaron los dos. El lip sync fue complicado, se notó esa falla. El equipo no me convenció: desde la mitad aparecieron errores y no estuvo limpio. Faltó para que sea excelente”.

La crítica más dura llegó de parte de Elka Meyer, quien fue directa sobre la descoordinación:

“Me gustó la expresión y corporalidad de los intérpretes; sé que el lip sync falló. Pero en el equipo, las chicas empezaron súper descoordinadas, inestables. No sé qué les pasó. Quisieron meter muchos pasos, pero no fue su mejor noche”.

En contraste total, Gabriela Zegarra defendió la presentación y confesó haberla disfrutado desde el primer momento:

“A mí me encantó, lo gocé y lo disfruté. Sé que son profesionales bailando y ahí estuvieron perfectos. En escena hubo de todo y trabajaron muy bien”.

Para cerrar, Rodrigo Massa elogió a Erika y Richard, pero recomendó a The Real Company reforzar su expresión:

“Erika fue una gran Nicki Minaj y Richard también hizo una gran versión. Felicidades. The Real Company pudo estudiar mejor los gestos del video de referencia; cuiden esos detalles”.

Entre aplausos, Erika y Richard agradecieron al público, asegurando que trabajaron intensamente para esta presentación.

A continuación, puedes revivir este momento del programa:

Mira la programación en Red Uno Play