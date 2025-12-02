Errores que pesan: La Fábrica y Susana Rivero son enviados a la gala de eliminación

Los jueces señalaron falta de investigación, errores coreográficos y un desempeño irregular que terminó enviando al equipo a la gala de eliminación del domingo.
01/12/2025 22:51
Tras las dos presentaciones de la noche de invitados especiales, los jueces sostuvieron una breve reunión para evaluar el rendimiento de cada equipo. En consenso, determinaron cuál debía ser enviado a la gala de eliminación.
Los errores en la coreografía y el trabajo deficiente del conjunto terminaron pesando más, y ahora el equipo deberá volver a presentarse el domingo para defender su permanencia en la competencia.
“Agradecemos que tengamos invitados talentosos, pero por un tema de falta de investigación del equipo en general y de los personajes, la decisión del jurado —en consenso— es que el equipo que va a eliminación es el de Susana Rivero y la academia La Fábrica”, anunció la juez Elka Meyer.
Los jueces agradecieron la participación de los invitados especiales y recomendaron al equipo nominado reforzar urgentemente el trabajo de investigación y preparación escénica.
Susana Rivero, la academia de baile La Fábrica y su invitada Malena Pérez interpretaron la clásica canción “Dancing Queen”, de Agnetha y Anni-Frid Lyngstad, integrantes de la legendaria agrupación ABBA.
La competencia continúa este domingo en una gala que promete emociones fuertes, donde el talento volverá a enfrentarse en busca de mantenerse en el escenario más grande de la televisión.
