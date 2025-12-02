TEMAS DE HOY:
denuncia de violación Negligencia médica Rubén Ríos

25ºC Santa Cruz de la Sierra

8ºC La Paz

20ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
La gran batalla

Errores que pesan: La Fábrica y Susana Rivero son enviados a la gala de eliminación

Los jueces señalaron falta de investigación, errores coreográficos y un desempeño irregular que terminó enviando al equipo a la gala de eliminación del domingo.

Silvia Sanchez

01/12/2025 22:51

Foto Red Uno
Santa Cruz, Bolivia

Escuchar esta nota

Tras las dos presentaciones de la noche de invitados especiales, los jueces sostuvieron una breve reunión para evaluar el rendimiento de cada equipo. En consenso, determinaron cuál debía ser enviado a la gala de eliminación.

Los errores en la coreografía y el trabajo deficiente del conjunto terminaron pesando más, y ahora el equipo deberá volver a presentarse el domingo para defender su permanencia en la competencia.

“Agradecemos que tengamos invitados talentosos, pero por un tema de falta de investigación del equipo en general y de los personajes, la decisión del jurado —en consenso— es que el equipo que va a eliminación es el de Susana Rivero y la academia La Fábrica”, anunció la juez Elka Meyer.

Los jueces agradecieron la participación de los invitados especiales y recomendaron al equipo nominado reforzar urgentemente el trabajo de investigación y preparación escénica.

Susana Rivero, la academia de baile La Fábrica y su invitada Malena Pérez interpretaron la clásica canción “Dancing Queen”, de Agnetha y Anni-Frid Lyngstad, integrantes de la legendaria agrupación ABBA.

La competencia continúa este domingo en una gala que promete emociones fuertes, donde el talento volverá a enfrentarse en busca de mantenerse en el escenario más grande de la televisión.

 

 

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

22:00

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

03:00

Hasta que la plata nos separe

04:00

Amor de familia

04:40

Identificación de red

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

22:00

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

03:00

Hasta que la plata nos separe

04:00

Amor de familia

04:40

Identificación de red

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD