Errores que pesan: La Fábrica y Susana Rivero son enviados a la gala de eliminación

Tras las dos presentaciones de la noche de invitados especiales, los jueces sostuvieron una breve reunión para evaluar el rendimiento de cada equipo. En consenso, determinaron cuál debía ser enviado a la gala de eliminación.

Los errores en la coreografía y el trabajo deficiente del conjunto terminaron pesando más, y ahora el equipo deberá volver a presentarse el domingo para defender su permanencia en la competencia.

“Agradecemos que tengamos invitados talentosos, pero por un tema de falta de investigación del equipo en general y de los personajes, la decisión del jurado —en consenso— es que el equipo que va a eliminación es el de Susana Rivero y la academia La Fábrica”, anunció la juez Elka Meyer.

Los jueces agradecieron la participación de los invitados especiales y recomendaron al equipo nominado reforzar urgentemente el trabajo de investigación y preparación escénica.

Susana Rivero, la academia de baile La Fábrica y su invitada Malena Pérez interpretaron la clásica canción “Dancing Queen”, de Agnetha y Anni-Frid Lyngstad, integrantes de la legendaria agrupación ABBA.

La competencia continúa este domingo en una gala que promete emociones fuertes, donde el talento volverá a enfrentarse en busca de mantenerse en el escenario más grande de la televisión.

