La gran batalla

“Conexión en las miradas”: Ezequiel Serres y Sandra Parada enamoran al jurado con su ‘Grease’

La dupla sorprendió con una puesta en escena llena de química y actitud, aunque el jurado también señaló errores del cuerpo de baile.

Silvia Sanchez

01/12/2025 22:33

Foto Red Uno
Santa Cruz, Bolivia

El segundo equipo en presentarse fue el de Ezequiel Serres junto a la academia de baile Bamboleo, quienes contaron con la presencia especial de la reconocida Sandra Parada. Juntos interpretaron un número inspirado en los icónicos personajes Sandy Olsson y Danny Zuko, al ritmo de la clásica canción de Grease.

La puesta en escena encantó al público, que no dejó de aplaudir, y también conquistó a los jueces, quienes destacaron el carisma y la conexión entre los protagonistas.

Para Rodrigo Massa, la presentación fue emblemática:

“Esta semana debemos ser exigentes. Qué honor y qué placer ver esta presentación tan icónica. Ellos estaban conectados con las miradas. Equipo: un poco más de cuidado con los espacios, pero fue una buena presentación”, señaló.

La juez Elka Meyer coincidió en que la propuesta fue de menos a más y que la academia logró corregir su ritmo sobre la marcha.

“La primera parte estuvieron tranquilos y algo descoordinados. La segunda evolucionó y fue más creativa. Cuiden el tiempo musical. Chicos (Ezequiel y Sandra), me sorprenden y me agrada mucho; fue hermoso y divertido, me gustó la química”, comentó.

Por su parte, Gabriela Zegarra quedó al borde de las lágrimas por la emotividad del número:

“¡Qué momento icónico! Dije que iba a llorar. La conexión fue increíble, se notaba en el baile. Realmente brillaron. En el baile hay que avanzar, no se limiten”, indicó.

Para cerrar la ronda de devoluciones, Tito Larenti elogió con fuerza a la dupla, aunque fue crítico con la academia.

“Lo grabé con el celular, memorable. Me encanta la química y complicidad que tienen. Sandra, te devoraste el escenario. Hubo errores y aciertos. Equipo: vuelvo a sentirme decepcionado; estaban chocándose en el escenario. Honestamente, no entiendo”, afirmó.

Al finalizar, Ezequiel y Sandra agradecieron al jurado por sus observaciones. La invitada expresó que vivir esta presentación fue “como un sueño” y destacó el esfuerzo que ambos pusieron para lograr este resultado.

A continuación, puedes revivir este momento del programa: 

 

Mira la programación en Red Uno Play

