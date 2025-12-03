Leila Castro se roba el show con Diego Paredes en un clásico de Pimpinela

En la segunda noche de gala con invitados especiales, el primer equipo en pisar el escenario de ‘La Gran Batalla’ fue el de Diego Paredes junto a la academia de baile Vibra Dance, quienes contaron con la participación especial de Leila Castro. Juntos interpretaron el icónico tema “Olvídame y pega la vuelta” del dúo Pimpinela.

La presentación estuvo cargada de energía, dramatismo y una puesta en escena que conectó con el público. Los jueces destacaron principalmente la actuación de los protagonistas.

Para Rodrigo Massa, la conexión emocional fue el punto más fuerte:

“Me gusta que entendieron la actuación. Me hubiera gustado una mirada más sutil. Buen trabajo, Leila. Y chicos, siento que hicieron algo bonito, pero faltaron algunas cosas”, señaló.

La juez Elka Meyer también elogió la interpretación, aunque observó ciertas exageraciones y descoordinación inicial.

“En los personajes, siento que se movían demasiado; me pareció un poco exagerado para la historia. En los momentos de canto estuvo muy lindo, me gustó la propuesta. Al equipo lo vi más sólido: al principio había muchos pasos, pero luego se sintió más homogéneo”, comentó.

A su turno, Gabriela Zegarra quedó fascinada con la dupla.

“Dos grandes personajes en el escenario. Me encanta verlos. Leila se robó el show, me gustó mucho y me lo creí. Chicos, se notó rapidez en los movimientos”, afirmó.

Finalmente, Tito Larenti, quien confesó ser fanático de Pimpinela, elogió la esencia de la presentación pero cuestionó la armonía general del equipo.

“Soy fanático de Pimpinela. Está bien usar el video de referencia, pero también pueden contar la historia. Hay mucho de Lucía en Leila, muy buen trabajo, me encantó. Equipo: sentí que no había armonía, muchas cosas al mismo tiempo, parecía que estaban descoordinados”, indicó.

En su despedida, Leila y Diego agradecieron la evaluación del jurado y destacaron el esfuerzo y compromiso de todos los miembros del equipo.

A continuación, puedes revivir este momento del programa:

