“Fue desastroso”: el jurado fulmina la presentación de Susana Rivero, La Fábrica y Malena Pérez

Inició la semana de versus, donde los equipos cuentan con invitados especiales. Los primeros en subir al escenario fueron Susana Rivero, la academia de baile La Fábrica y su invitada especial Malena Pérez, quienes interpretaron la icónica canción “Dancing Queen” de Agnetha y Anni-Frid Lyngstad.

La presentación llamó la atención del público y de los jueces, quienes destacaron la energía, la vibra alegre y la puesta en escena. Sin embargo, también coincidieron en que hubo problemas importantes en la coordinación del baile.

Para Gabriela Zegarra, la propuesta tuvo sensualidad y elegancia, aunque no ocultó que la academia presentó fallas coreográficas.

“Me gustó porque cada una tenía su personalidad. En los chicos, algunos no igualaban a los otros; algunos exceden en energía y me encanta. Pero siento que hay energía que trabajar para la final”, señaló.

El más duro de la noche fue Tito Larenti, quien no dudó en expresar su molestia por la falta de cohesión y creatividad.

“Susana y Malena, cada una por su lado. Se notaba que había pasos que debían coordinar. El lip sync hay que trabajarlo, estaban estáticas todo el tiempo. El coach tiene experiencia y debe usar su creatividad para montar algo diferente. Mucha inseguridad. Y el equipo… decepcionado total. No entiendo por qué presentan algo que es para colegio, no para una competición. Un desastre”, afirmó.

La juez Elka Meyer coincidió en varios puntos y añadió que el equipo mostró elegancia, pero sin la fuerza necesaria para una noche de versus.

“Mantuvieron elegancia como cantantes, pero a Malena le costaba mantener el ritmo de caderas. Había partes coreografiadas, pero pueden hacer más para que no se vean tan estáticos. El equipo tuvo fallas, faltó creatividad y estética; hubo pasos mal ejecutados”, lamentó, criticando además que el coach no conociera el contenido de la canción.

Por su parte, Rodrigo Massa consideró que el grupo pudo haber trabajado mucho más para transmitir la esencia de “la reina del baile”, sumándose también a la crítica sobre el desconocimiento de la letra por parte del coach.

En su despedida, Susana Rivero agradeció las observaciones del jurado y reconoció que el equipo estudió a fondo los personajes, anticipando además que habrá un “jalón de orejas” para mejorar en las siguientes presentaciones.

A continuación, puedes revivir este momento del programa:

