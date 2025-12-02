¡Semana de sorpresas en La Gran Batalla! Invitados, duelos y pura energía en el escenario

Arranca una semana llena de sorpresas, emoción y talento en el escenario más grande de la televisión boliviana.

Comienza una nueva fase en ‘La Gran Batalla’ y, desde hoy, el show promete noches cargadas de energía gracias a la participación de reconocidos invitados que se suman a los equipos en competencia.

Esta noche, dos academias pisarán el escenario junto a sus invitados especiales:

Susana Rivero y la academia Factory, acompañados por Malena Pérez.

Foto Red Uno

Ezequiel Serres y la academia Bamboleo, que llegan junto a Sandra Parada.

Foto Red Uno

La dinámica de esta semana promete sorprender: las coreografías en dúo estarán llenas de fuerza, creatividad y una vibra totalmente distinta gracias a las estrellas que se suman al show.

Como siempre, al inicio del programa se revelará la temática de la semana y la modalidad de nominación, así que no te lo puedes perder.

Conéctate a las 20:45 y sigue todas nuestras redes para vivir cada momento de esta nueva batalla.

