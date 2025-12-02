TEMAS DE HOY:
Rubén Ríos YPFB narco tiktokero

La gran batalla

¡Semana de sorpresas en La Gran Batalla! Invitados, duelos y pura energía en el escenario

Arranca una semana recargada de talento, sorpresas y personalidades invitadas que subirán aún más la intensidad sobre el escenario de ‘La Gran Batalla’.

Silvia Sanchez

01/12/2025 20:33

Foto Red Uno
Santa Cruz, Bolivia

Arranca una semana llena de sorpresas, emoción y talento en el escenario más grande de la televisión boliviana.

Comienza una nueva fase en ‘La Gran Batalla’ y, desde hoy, el show promete noches cargadas de energía gracias a la participación de reconocidos invitados que se suman a los equipos en competencia.

Esta noche, dos academias pisarán el escenario junto a sus invitados especiales:

  • Susana Rivero y la academia Factory, acompañados por Malena Pérez.

Foto Red Uno

  • Ezequiel Serres y la academia Bamboleo, que llegan junto a Sandra Parada.

Foto Red Uno

La dinámica de esta semana promete sorprender: las coreografías en dúo estarán llenas de fuerza, creatividad y una vibra totalmente distinta gracias a las estrellas que se suman al show.

Como siempre, al inicio del programa se revelará la temática de la semana y la modalidad de nominación, así que no te lo puedes perder.

Conéctate a las 20:45 y sigue todas nuestras redes para vivir cada momento de esta nueva batalla.

Mira la programación en Red Uno Play

Programación

18:55

Notivisión

20:45

La gran batalla

22:00

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

03:00

Hasta que la plata nos separe

