Transporte pesado denuncia corrupción en distribución de combustible y exige investigar a exfuncionarios

El sector del Transporte Pesado boliviano se declaró en “quiebra económica” y expresó su profunda preocupación por la falta de recursos para cumplir con el pago de aguinaldos de fin de año. Aunque reconocen mejoras recientes en el abastecimiento de combustible, aseguran que los efectos del desabastecimiento son aún severos.

“Estamos durmiendo 24 horas en cada surtidor para echar combustible, lo cual es indispensable para el transporte pesado”, denunció Héctor Mercado Montesinos, presidente de la Cámara Boliviana de Transporte Pesado.

Según Mercado, las filas para cargar combustible aún superan las 24 horas en muchas regiones, lo que paraliza operaciones logísticas para el país.

“El daño económico es de gran magnitud, hablamos de una pérdida económica millonaria”, indicó.

Aunque valoró las recientes gestiones del nuevo Gobierno, enfatizó que el sector continúa afectado y que la situación no se ha normalizado completamente.

Denuncian corrupción y desvío de combustible

El dirigente afirmó que la crisis no responde únicamente a problemas logísticos, sino a una red de corrupción interna que desvió combustible hacia zonas como Caranavi, Guanay y Mapiri, donde habría sido utilizado por mineras ilegales.

“Esto viene de años. El desvío ha sido constante. Deben investigarse los vínculos entre exfuncionarios y operadores irregulares”, declaró.

El sector aplaudió la reciente intervención del presidente Rodrigo Paz, que permitió abrir investigaciones y lograr las primeras detenciones.

Mercado pidió investigar a exfuncionarios de YPFB, ANH, el Ministerio de Obras Públicas y a dirigentes “prevendalistas” involucrados en el presunto caso de corrupción y desvío de combustible.

