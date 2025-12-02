TEMAS DE HOY:
denuncia de violación Negligencia médica Rubén Ríos

25ºC Santa Cruz de la Sierra

8ºC La Paz

19ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Que no me pierda

"Mal manejo tiene que ser castigado": Jubilados exigen transparencia en la Gestora Pública de Pensiones

El dirigente de jubilados, Mario Delgado, advierte que la transparencia es clave para garantizar que los aportes y rendimientos lleguen a los beneficiarios.

Stefany Beatriz Guzmán Nuñez

01/12/2025 23:28

La Paz, Bolivia

Escuchar esta nota

La reciente declaración del presidente Rodrigo Paz Pereira sobre la Gestora Pública de Pensiones ha encendido las alarmas entre los jubilados y trabajadores del país.

Según el mandatario, los aportes destinados a la jubilación de los trabajadores 'se habrían perdido' debido a la mala administración del gobierno anterior, lo que obliga a una reorganización urgente del sistema para garantizar la transparencia y el pago de las pensiones.

En diálogo con el programa Que No Me Pierda, Mario Delgado, presidente de la Asociación Vanguardia de Jubilados Pensionados, expresó la preocupación del sector por la situación de los fondos.

“Los fondos de pensiones se concentran en tres pilares: el fondo de capitalización individual, el fondo colectivo general y el fondo de la renta universal de vejez. Estos recursos deben generar rendimientos para beneficio de los aportantes actuales y jubilados”, explicó.

Además detalló que casi el 51% de los fondos se encuentra invertido en el sector financiero bancario, el 36,5% en el sector estatal y el resto en otros sectores. Sin embargo, denunció que parte de estos recursos se habría utilizado en inversiones cuestionables.

 

 

El representante de los jubilados insistió en la necesidad de transparencia: “Necesitamos saber cómo, cuándo y por qué se otorgaron estos préstamos y si los intereses llegaron a nuestras pensiones. Hasta ahora, los rendimientos no se han visto reflejados”.

Delgado aseguró que exigirán acceso a la documentación completa y que los responsables de cualquier irregularidad deben ser identificados.

Finalmente, los representantes de los jubilados pidieron la creación de un directorio fiscalizador que garantice el manejo transparente de los fondos. 

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

22:00

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

03:00

Hasta que la plata nos separe

04:00

Amor de familia

04:40

Identificación de red

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

22:00

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

03:00

Hasta que la plata nos separe

04:00

Amor de familia

04:40

Identificación de red

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD