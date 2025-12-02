La COD de Santa Cruz pide transparencia en la Gestora Pública y participación en la fiscalización

La Central Obrera Departamental (COD) de Santa Cruz reiteró su demanda de mayor transparencia y participación en la administración de los fondos previsionales manejados por la Gestora Pública.

Sosimo Paniagua, secretario ejecutivo de la COD, expresó su preocupación por la falta de controles sociales desde la creación de las AFPs en 1997.

“Hemos insistido como trabajadores en que debemos tener fiscalizadores de estos fondos, ya que pagamos un 0,5% por la administración, pero no ha habido voluntad de los gobiernos anteriores para garantizar transparencia”, señaló.

El dirigente indicó que los trabajadores desean conocer con claridad el destino de los 27 mil millones de dólares acumulados en ahorros, así como quiénes se han beneficiado de estos fondos. “Queremos saber dónde se han invertido, quién se los ha llevado y hay que realmente hacer la recuperación necesaria”, enfatizó.

Paniagua también criticó el uso de estos recursos para pagar bonos que, según él, deberían ser financiados de manera distinta.

“Pagamos con nuestros aportes bonos que no nos corresponden. No nos podemos quedar sin fondos ni aceptar que se diga que ‘no hay plata’ en la gestora pública”, afirmó.

Actualmente, la administración funciona bajo un director ejecutivo que gestiona todos los recursos a nivel nacional. “Creemos que tenemos la opción de exigir que los trabajadores formen parte del directorio para garantizar una gestión transparente”, sostuvo.

