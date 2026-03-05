Rodrigo Paz mantiene agenda internacional y viajará en vuelo comercial a Miami

El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, viajará este viernes a Miami, en Estados Unidos, a bordo de un vuelo comercial para cumplir con su agenda diplomática, que incluye una reunión con el presidente estadounidense Donald Trump.

La decisión fue confirmada por la Presidencia luego de que el avión presidencial realizara un aterrizaje preventivo en El Alto tras detectarse una falla técnica durante un vuelo doméstico.

Según el comunicado oficial, la tripulación optó por descender de manera preventiva al identificar anomalías en la aeronave, priorizando la seguridad del mandatario y de la tripulación. El aterrizaje se realizó sin incidentes.

Ante esta situación, el viaje previsto inicialmente para este jueves fue reprogramado para mañana viernes, y se determinó que el desplazamiento se realizará en una aerolínea comercial, con el objetivo de no alterar la agenda internacional del presidente.

En paralelo, las autoridades iniciaron una evaluación técnica del avión presidencial para determinar el origen de la falla detectada.

La Presidencia indicó que los resultados de las investigaciones serán informados una vez concluyan los análisis especializados, y reiteró que las decisiones adoptadas respondieron a protocolos de seguridad aeronáutica.

