Economista advierte que falta de aportes deja en “fragilidad” al sistema de pensiones en Bolivia

La denuncia del presidente del Estado, Rodrigo Paz, respecto a que no se cuenta con los aportes previsionales en la Gestora Pública de la Seguridad Social de Largo Plazo, generó una seria preocupación entre los expertos. El economista Fernando Subirana calificó el hecho como "lamentable" y advirtió sobre el profundo impacto que esta situación tiene en la economía y la estabilidad de las pensiones en Bolivia.

Según Subirana, el problema va más allá de la descapitalización, pues el país está "perdiendo la oportunidad de generar rentabilidad sobre los recursos que deberían tener los jubilados disponibles".

Enfatizó que esta situación pone "en fragilidad todo el sistema de pensiones que tenemos en Bolivia".

Destacó la urgencia de encontrar una solución a la brevedad, pues la disposición de recursos al parecer no siguió los parámetros de control más altos: "Esto atenta contra la propia normativa de la Gestora, que prevé que la utilización de fondos se debe hacer de una forma estricta, rigurosa y bajo los estándares más altos de control de riesgo".

Exigencia de transparencia y responsabilidades

El economista sugirió que, dado que la disposición de recursos en la gestión anterior aparentemente no siguió estos parámetros, debería pensarse "mínimamente en una responsabilidad administrativa para aquellos funcionarios que estaban fungiendo operaciones".

Indicó que el problema en la Gestora es un síntoma de una falta de transparencia más amplia en las instituciones, razón por la cual las "Comisiones de la Verdad", anunciadas por el presidente Paz, buscan exponer la realidad para plantear soluciones a la crisis actual.

La única forma de garantizar los recursos del sistema previsional, sostuvo el experto, es cumpliendo la normativa clara que ya existe para gestionar este tipo de fondos.

