63 años de historia: Fexpocruz reconoce a sus expresidentes

En un emotivo acto institucional, Fexpocruz reconoció este martes a sus expresidentes que han dejado una huella imborrable en el desarrollo de la feria multisectorial más importante del país.

El evento se llevó a cabo en el ingreso principal de la muestra, donde se destacó la trayectoria y visión de quienes contribuyeron a consolidar a Fexpocruz como un referente internacional.

Jean Pierre Antelo, actual presidente de Fexpocruz, señaló que la feria, que este año celebra 63 años, ha sido un motor de empleo y desarrollo en la región. “Hoy homenajeamos a esos hombres visionarios que hicieron parte de este legado, mostrando cómo eran los afiches en el pasado y cómo hemos llegado a ser la feria más importante de Latinoamérica”, expresó Antelo.

Durante la ceremonia se entregaron reconocimientos especiales a 42 expresidentes, incluyendo a Ivo Kuljis, quien lideró la institución en 1986 y 1987.

Las distinciones consistieron en una palmera especial elaborada con madera de la Chiquitanía reciclada, simbolizando la visión de legado y sostenibilidad que caracteriza a Fexpocruz.

Antelo destacó que estos expresidentes no solo contribuyeron al desarrollo de la feria, sino también al crecimiento de Santa Cruz y del país. “Ellos visionaron la creación de universidades, el desarrollo de la ciudad y el impulso de sectores económicos que hoy hacen de Santa Cruz un motor de desarrollo nacional”, señaló.

El acto, que contó con un mural conmemorativo de los 42 expresidentes, permitió a los asistentes recorrer la historia de Fexpocruz, apreciando cómo la visión de cada líder ha sido clave para transformar lo que antes eran arenales en un espacio de proyección internacional.

Mira la programación en Red Uno Play