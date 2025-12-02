Menor resulta herido tras desplomarse el cielo falso en aula de un colegio en Beni

La mañana de este martes se registró un incidente en el colegio Mary Rivera de la ciudad de Trinidad, luego de que parte del cielo raso cediera y cayera sobre un estudiante de primero de primaria mientras realizaba sus tareas dentro del aula. El menor fue auxiliado de inmediato por la docente y trasladado para recibir una evaluación médica.

De acuerdo con el testimonio de la maestra a cargo, la infraestructura de la unidad educativa presenta un deterioro evidente desde hace meses. Señaló que tanto docentes como padres de familia habían advertido previamente sobre fisuras y desprendimientos en el cielo raso, sin obtener hasta ahora una respuesta efectiva por parte de las autoridades correspondientes

Cae cielo raso sobre un estudiante en Trinidad. FOTO: Tomada de internet.

El hecho generó preocupación entre los padres, quienes denunciaron que el mal estado de las instalaciones representa un riesgo permanente para los estudiantes.

Ante este panorama, la comunidad educativa exige la intervención urgente de las autoridades municipales y departamentales para realizar una inspección integral y garantizar condiciones mínimas de seguridad. Asimismo, piden que se ejecuten trabajos de reparación antes de que ocurra un accidente de mayores proporciones.

