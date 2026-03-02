Estos son los requisitos que deben presentar los choferes desde este martes para el resarcimiento de daños

Desde este martes, los conductores afectados por presuntos daños en sus motorizados deberán presentar la documentación correspondiente a través de una plataforma digital. Así lo informó el asambleísta departamental y representante de los choferes, Mario Silva.

Según explicó, la recepción de requisitos será mediante una plataforma virtual en formato digital, dependiente del Ministerio de Hidrocarburos, lo que podría generar dificultades para los transportistas de base.

“Sabemos que esta situación va a ser muy compleja para nuestros compañeros. Se revisará caso por caso”, señaló Silva, al tiempo de indicar que se simplificaron algunos requisitos y que será válida la certificación emitida por un mecánico de confianza.

¿Qué documentos deben presentar?

Los requisitos establecidos son:

Fotocopia de carnet de identidad

RUT o minuta de compra y venta del vehículo

Informe técnico de un mecánico

Fotografías o videos que evidencien el estado del motor

Número de cuenta bancaria

Toda esta documentación debe ser subida en formato PDF a la plataforma oficial. No obstante, las federaciones y sindicatos anunciaron que brindarán apoyo a los conductores que tengan dificultades con el proceso digital.

Silva indicó que organizaciones como la Federación Departamental de Choferes 1° de Mayo, la Federación Andina y sindicatos provinciales ayudarán a sus afiliados a revisar y cargar correctamente los documentos para evitar observaciones posteriores.

El proceso de presentación de documentación arranca oficialmente este martes y tanto transportistas sindicalizados como conductores particulares podrán acudir a sus sindicatos para recibir asesoramiento.

