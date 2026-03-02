TEMAS DE HOY:
“Que las almitas no penen”: vecinos levantan altares tras la tragedia en El Alto

Tras el fatal siniestro del Hércules C-130, la comunidad de la avenida Costanera se organiza para dar sepultura a restos humanos encontrados entre los escombros.

Red Uno de Bolivia

02/03/2026 9:38

Foto: Vecinos enterraron restos humanos que fueron hallados tras el accidente donde dejaron velas y flores.
El Alto

En medio de los restos que dejó el avión Hércules C-130 al salirse de la pista en El Alto, un pequeño montículo de tierra cubierto con flores y velas se convirtió en un punto de recogimiento para los vecinos.

El altar fue levantado en un sector colindante a la avenida Costanera, donde residentes decidieron crear un espacio simbólico de despedida tras el hallazgo de restos humanos en la zona.

Según testimonios recogidos en el lugar, algunos fragmentos no pudieron ser entregados de inmediato a las autoridades debido a los enfrentamientos y gasificaciones registrados tras el accidente.

Nosotros vamos a armar acá un nicho, vamos a poner flores porque queremos que las almitas no penen”, relató una vecina.

 

El sábado se realizó un entierro simbólico en el lugar. Desde entonces, el sitio se ha llenado de flores, velas y objetos recuperados del siniestro.

Entre las ofrendas se observan una libreta, zapatos, prendas de vestir y monedas, depositadas por personas que se acercan a expresar su respeto y solidaridad.

El espacio permanece como un símbolo de duelo colectivo en una zona marcada por la tragedia.

 

