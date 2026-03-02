Cámara de seguridad registró choque de micro contra camión y tienda, en Los Chacos

Las imágenes muestran cómo el vehículo de transporte público sale de una intersección en dirección a la avenida principal, aparentemente sin percatarse de la circulación de un camión que avanzaba por la vía. Segundos después se produce la colisión y, tras perder el control, el micro continúa su trayectoria hasta estrellarse de frente contra la estructura de un negocio.

El hecho ocurrió pasadas las 8:00 de este lunes 2 de marzo, frente a la Plaza de Los Chacos, generando alarma entre vecinos y transeúntes que presenciaron la escena. En el video se observa el momento en que un estudiante cruza la vía y, por cuestión de segundos, logra evitar ser arrollado. Asimismo, un motociclista que salía del mismo sector también se salvó de ser impactado.

Tras el choque, el micro quedó incrustado en la tienda, con severos daños en la parte frontal, mientras que el inmueble afectado presenta importantes destrozos materiales.

A continuación, el video:

El video enviado al sector “Ojo Ciudadano” de la Red Uno muestra el motorizado dentro de la estructura del negocio. En las imágenes también se aprecia a una persona sentada en la puerta de ingreso del vehículo, quien presuntamente sería el conductor.

Equipos de emergencia acudieron rápidamente al lugar para atender la situación. Hasta el momento, no se ha confirmado de manera oficial si existen personas heridas producto del aparatoso impacto.

Las circunstancias del accidente están siendo evaluadas y se espera un informe oficial por parte de las autoridades para esclarecer las causas y determinar posibles responsabilidades.

