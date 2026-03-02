“Su destino era Brasil”: Identifican a receptor de droga camuflada en papas y buscan a quien dejó la encomienda

Un operativo desarrollado en bodegas de la Terminal Bimodal permitió el hallazgo de más de dos kilos de marihuana que estaban hábilmente camuflados en el interior de papas, según informó el fiscal de Medio Ambiente y Sustancias Controladas, Miguel González.

El hecho se registró el pasado 18 de febrero, cuando personal de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn) alertó al fiscal de turno sobre la presencia de un “gangocho” lleno de papas que presumiblemente contenía sustancias controladas. Tras constituirse en el lugar, un can antidroga confirmó la sospecha al dar una señal positiva.

Al revisar la carga, las autoridades evidenciaron que en el interior de varias papas se encontraba marihuana envuelta con cinta adhesiva negra. Una vez retirada del camuflaje, la sustancia alcanzó un peso total de 2 kilos con 250 gramos.

De acuerdo con el informe preliminar, la encomienda tenía como destino Puerto Quijarro, en la frontera con Brasil, aunque el servicio contratado señalaba como destino final la ciudad de São Paulo, lo que refuerza la hipótesis de un envío internacional.

El Ministerio Público confirmó que tanto el remitente como el consignatario han sido identificados. Sin embargo, surgieron inconsistencias en los datos proporcionados. Según la empresa de transporte, la carga fue dejada por una mujer mayor vestida con pollera, pero la cédula consignada corresponde a una persona joven. Imágenes de video entregadas a la Fiscalía muestran a una persona de similares características a las descritas por la empresa.

Ante esta situación, la investigación fue ampliada contra las dos personas identificadas y se convocará a declarar a quien figura con la cédula registrada. Paralelamente, se realizarán pericias técnicas y análisis de imágenes para establecer la verdadera identidad de quien dejó la encomienda.

Las autoridades no descartan que se haya utilizado un nombre falso o la identidad de un tercero para intentar despistar a los controles. Mientras avanzan las investigaciones, la Fiscalía anunció que continuarán los operativos de control y requisa en bodegas de la Terminal Bimodal para evitar el traslado de sustancias controladas hacia la frontera y el exterior del país.

El caso continúa en etapa investigativa.

