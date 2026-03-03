TEMAS DE HOY:
Cochabamba rinde honores y da el último adiós a militar fallecido en tragedia aérea de El Alto

El suboficial mayor Jaime Luis Morales Huanca, tripulante del avión Hércules C-130, fue despedido con honores militares tras el fatídico accidente del pasado viernes.

Milen Saavedra

02/03/2026 21:49

Cochabamba rinde honores y da el último adiós a militar fallecido en tragedia aérea de El Alto
Cochabamba, Bolivia

Entre muestras de profundo dolor y respeto, la ciudad de Cochabamba despidió este lunes los restos mortales del suboficial mayor Jaime Luis Morales Huanca, uno de los efectivos militares que perdió la vida en el trágico accidente aéreo ocurrido el pasado viernes en la ciudad de El Alto.

El féretro del uniformado, cubierto con la tricolor boliviana, fue recibido por sus camaradas de la Fuerza Aérea Boliviana (FAB), quienes le rindieron los máximos honores correspondientes a su rango y servicio al país. El suboficial Morales formaba parte de la tripulación del avión Hércules C-130, aeronave que protagonizó el siniestro que enlutó a varias familias bolivianas.

Durante las exequias, el sonido de las trompetas y la presencia de la guardia de honor marcaron una jornada de alta carga emotiva.

Más allá de su labor militar, la pérdida de Jaime Luis Morales Huanca deja un vacío irreparable en su hogar. El suboficial deja en la orfandad a dos hijos y a su esposa viuda, quienes estuvieron acompañados por familiares y amigos cercanos durante el último adiós en suelo cochabambino.

 

 

