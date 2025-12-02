TEMAS DE HOY:
Mercado Los Pozos Norte Integrado adulto mayor

25ºC Santa Cruz de la Sierra

9ºC La Paz

20ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Comunidad

¡Cansados de esperar! Padres de familia bloquean la alcaldía exigiendo conclusión de obras educativas

La protesta demanda el pago a constructoras para finalizar módulos escolares paralizados hace dos años. Los padres denuncian que los alumnos pasan clases sin luz ni agua y que ellos costean el 100% del sueldo de algunos profesores.

Milen Saavedra

02/12/2025 19:52

¡Cansados de esperar! Padres de familia bloquean la alcaldía exigiendo la conclusión de obras educativas
Santa Cruz, Bolivia

Escuchar esta nota

Padres de familia de al menos tres unidades educativas se movilizaron este martes, bloqueando las instalaciones de la Alcaldía de Santa Cruz e impidiendo el ingreso de funcionarios. La protesta busca presionar al gobierno municipal para que finalice las obras de módulos escolares que llevan paralizadas hasta dos años.

Los manifestantes, representando a diferentes juntas escolares y colegios, coinciden en una demanda central: el pago de planillas a las empresas constructoras para que retomen y culminen los trabajos pendientes.

Aulas inconclusas y sin servicios básicos

Una madre y representante de los colegios afectados, procedente de la unidad educativa Viana Central (Distrito 14), describió la crítica situación que viven a diario.

"En mi colegio de Viana Central... el módulo está paralizado hace dos años. Tenemos el 90% pero no está entregado. Ya hace dos años pasamos clases porque ellos por no concluir nos dejaron entrar e ingresar a esas aulas para que pasemos clases. Pero no tiene módulo, no tiene luz, no tiene agua", denunció la representante.

La desesperación de los padres es tal que, a pesar de que la Alcaldía les permitió utilizar las aulas inacabadas, los estudiantes deben pasar clases en condiciones precarias, sin acceso a servicios básicos esenciales.

Los padres pagan el sueldo de profesores

La representante de los padres de familia añadió otro grave problema que están asumiendo debido a la falta de apoyo municipal: "Aparte de eso, nosotros los padres de familia ponemos de nuestra parte y pagamos el sueldo de profesores el 100%".

 

 

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

18:55

Notivisión

20:45

La gran batalla

22:00

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

03:00

Hasta que la plata nos separe

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

18:55

Notivisión

20:45

La gran batalla

22:00

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

03:00

Hasta que la plata nos separe

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD