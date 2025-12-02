Maduro acusa a EEUU de "terrorismo psicológico" y refuerza jefatura de partido oficialista

Caracas

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, designó este lunes un nuevo buró político, conformado por doce dirigentes del chavismo, en medio del despliegue militar de Estados Unidos en el mar Caribe que, aseguró, comenzó hace 22 semanas y que calificó de "terrorismo psicológico".

"Hemos vivido 22 semanas de una agresión que se puede calificar como terrorismo psicológico, son 22 semanas que nos han puesto a prueba y el pueblo de Venezuela ha puesto a prueba su amor a la patria", dijo Maduro, a las afueras del palacio presidencial de Miraflores, en Caracas, tras una marcha convocada por el oficialismo para acompañar la juramentación de los Comandos Bolivarianos Integrales.

El mandatario indicó, sin embargo, que estas han sido unas 22 semanas "bien aprovechadas" de adiestramiento de las Milicias -como se conoce a este componente especial de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) conformado por civiles con entrenamiento militar-, y en las que, dijo, se puso a Venezuela en un punto de capacidad defensiva que no tuvo "nunca antes".

Además, consideró que, por esta preparación para defender al país, las futuras generaciones tendrán una "patria libre" y soberana.

El gobernante venezolano aprovechó la ocasión para designar un buró político con la tarea de asumir, según sus palabras, "la dirección al más alto nivel de las fuerzas políticas, sociales y de la revolución bolivariana" y que aseguró le acompañará en la "conducción como comandante".

Entre los integrantes de esta nueva instancia política está el secretario general del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) y ministro de Interior y Justicia, Diosdado Cabello, la vicepresidenta ejecutiva, Delcy Rodríguez, la primera dama y diputada, Cilia Flores, así como el titular de la Asamblea Nacional (AN, Parlamento) y negociador del Gobierno, Jorge Rodríguez.

Suspensiones de vuelos

La marcha del chavismo tuvo como telón de fondo, además de la movilización militar estadounidense, la crisis de conectividad que enfrenta Venezuela, después del aviso emitido el pasado 21 de noviembre por la Administración Federal de Aviación de EE.UU. que recomendaba "extremar la precaución" al sobrevolar este país y el sur del Caribe, lo que desató una ola de cancelaciones de vuelos.

Este lunes, las aerolíneas ibéricas Iberia, Plus Ultra y Air Europa anunciaron nuevas suspensiones de vuelos tras la recomendación de la Agencia Española de Seguridad Aérea (AESA) de no sobrevolar el espacio aéreo del aeropuerto de Maiquetía, que sirve a Caracas.

La AESA recomendó este lunes no sobrevolar este espacio aéreo hasta el 31 de diciembre, una situación que provocó que Iberia suspenda su operativa hasta ese mismo día, pese a que el Gobierno de Venezuela revocó su permiso para trabajar en el país -así como a otras cinco empresas-, luego de que no reanudaran sus vuelos tras un plazo de 48 horas concedido para ello por Caracas.

Air Europa no operará por lo menos hasta el próximo 12 de diciembre y Plus Ultra indicó que amplía la cancelación de los vuelos hasta al menos el próximo jueves, 4 de diciembre.

Por su parte, la aerolínea venezolana Laser dijo que se ve imposibilitado de operar su vuelo hacia Madrid el próximo 3 de diciembre, ya que vuela a España con su proveedor aliado Plus Ultra.

Latam Colombia informó que paralizó "hasta nuevo aviso" sus vuelos a Venezuela debido a la suspensión del permiso de operación en ese país por parte del Instituto Nacional de Aeronáutica Civil (INAC).

La compañía explicó a EFE que, "además, las condiciones actuales en ese territorio no cumplen con los estándares de seguridad para considerar el reinicio de sus vuelos".

El panorama se complicó después de que el presidente de EE.UU., Donald Trump, advirtió el sábado, en un mensaje en su red social Truth, que se debe considerar el espacio aéreo venezolano como cerrado, lo que fue rechazado por Caracas al ratificar que solo la INAC es el ente autorizado para regular el espacio aéreo de este país.

Entretanto, el Aeropuerto Internacional de Maiquetía Simón Bolívar, que sirve a Caracas, recibió durante la jornada vuelos procedentes de Colombia, Panamá, Rusia, Curazao y Cuba.

Próximos pasos

Por otra parte, la Casa Blanca informó que Trump se reuniría este lunes con sus asesores para discutir, entre otros asuntos, los próximos pasos relacionados con Venezuela.

"Confirmo que el presidente se reunirá con su equipo de Seguridad Nacional para tratar este tema (de Venezuela) y muchos otros", dijo la portavoz de la Administración, Karoline Leavitt, al ser preguntada por el encuentro, reportado inicialmente por la cadena CNN citando fuentes anónimas.

Leavitt no quiso ahondar en detalles sobre los temas, y, en su lugar, insinuó que es un encuentro rutinario.

Trump "se reúne con su equipo de Seguridad Nacional con frecuencia. Es el comandante en jefe. Parte de su responsabilidad es garantizar la paz en todo el mundo", advirtió. EFE

sc/lb/enb

Mira la programación en Red Uno Play