Locura total: hincha paga Bs 40.000 por la camiseta de Marcelo Martins

La presentación oficial del conjunto refinero, dejó una escena que generó una enorme expectativa por el regreso de Marcelo Martins al club. El delantero que volvió a las canchas después de casi dos años de inactividad fue uno de los grandes protagonistas en la noche.

Durante la ceremonia se realizó una puja por la camiseta del delantero, la cual inició con una base de Bs 7.000, sin embargo, la puja entre los hinchas Albiverdes fue creciendo rápidamente hasta alcanzar la cifra inesperada.

Finalmente, el hincha Albiverde ofreció Bs 40.000, quedándose con la camiseta del atacante nacional y llevándose consigo una ovación del público presente.

El momento fue celebrado por los asistentes y se convirtió en uno de los instantes más comentados de la noche, demostrando el cariño y la admiración que la hinchada de Oriente Petrolero mantiene hacia el delantero.

El regreso de Marcelo Martins al equipo cruceño ha generado gran expectativa entre los aficionados, quienes esperan que el experimentado atacante aporte su jerarquía y liderazgo en la temporada 2026. La subasta de su camiseta fue una muestra clara del impacto que su retorno ha tenido entre los seguidores del club.

Mira la programación en Red Uno Play