Bolivia aprueba el uso de biotecnología HB4 para la producción de soya

En el marco de Exposoya 2026, organizada por la Asociación de Productores de Oleaginosas y Trigo (Anapo), autoridades del Gobierno informaron al sector productivo que se autorizó el uso de la tecnología transgénica HB4 para la soya en Bolivia.

El anuncio fue realizado por el ministro de Planificación del Desarrollo y Economía Plural, Fernando Romero, quien explicó que la decisión busca evitar que Bolivia quede rezagada frente a otros países que ya utilizan este tipo de tecnología agrícola.

“La tecnología HB4 incorpora características que permiten a la planta tener mayor tolerancia a condiciones de estrés hídrico y sequía, ayudando a mantener la productividad incluso en escenarios climáticos muy exigentes”, señaló la autoridad.

Según explicó, esta biotecnología permite mejorar el rendimiento del cultivo de soya en condiciones adversas, lo que resulta clave en un contexto marcado por los efectos del cambio climático.

El ministro también indicó que la biotecnología se convierte en un aliado importante para el sector agrícola, especialmente ante la creciente incertidumbre en la disponibilidad de agua y las variaciones climáticas.

Finalmente, sostuvo que esta medida forma parte de un proceso que apunta a la liberación progresiva de nuevas tecnologías agrícolas para fortalecer la producción en el país.

