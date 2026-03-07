ExpoSoya 2026 deslumbra a productores con innovación y soya de alto rendimiento

El segundo día de la ExpoSoya 2026, que se realiza en el municipio de Cuatro Cañadas, reunió a miles de productores y destacó la tecnología y la innovación en la agricultura boliviana, con más de 30 variedades de soya adaptadas a eventos climáticos adversos y diseñadas para mejorar el rendimiento.

El presidente de la Asociación de Productores de Oleaginosas y Trigo (Anapo), Abraham Nogales, calificó la feria como “un éxito total” y resaltó la respuesta de los asistentes.

“El primer día tuvimos muy buena afluencia, y hoy estamos arrancando temprano. Esperamos recibir hasta 9.000 visitantes durante ambos días de la feria. Estamos muy contentos con la asistencia y hemos sido bendecidos con el tiempo”, afirmó.

El evento cuenta con parcelas demostrativas que muestran producción sostenible, el uso de biotecnología y rotación de cultivos para un manejo adecuado del suelo.

Además, más de 130 empresas aliadas a Anapo exhiben maquinaria, vehículos y accesorios, y presentan cerca de cinco nuevas variedades de soya desarrolladas y adaptadas a la región por empresas locales y el departamento tecnológico de Anapo.

“Nuestro lema es innovación con sostenibilidad. Promovemos todo lo que es tecnología nueva, como la biotecnología, y hemos solicitado al gobierno ampliar las autorizaciones de insumos que ya se usan en países vecinos”, explicó Nogales, destacando la apuesta de la feria por una agricultura más productiva y respetuosa con el medio ambiente.

