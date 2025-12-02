TCP aplica horario discontinuo de atención laboral para optimizar actividades

La Sala Plena del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) informó que, desde la fecha, entra en vigencia un horario discontinuo de atención laboral, tanto para el público como para las labores internas de la institución.

Según el comunicado oficial, la medida responde a una planificación institucional orientada a organizar de forma más eficiente las actividades jurisdiccionales y administrativas.

El nuevo esquema se dividirá en dos turnos:

Turno de la mañana: de 08:00 a 12:00

Turno de la tarde: de 14:30 a 18:30

La Sala Plena aclaró que este cambio se aplicará de acuerdo con las disposiciones internas vigentes, y que se garantizará la continuidad del servicio, la atención oportuna de las causas y el funcionamiento de todas las áreas del TCP.

Además, el Tribunal reafirmó su compromiso con la defensa de los derechos y garantías constitucionales, mediante una gestión basada en la responsabilidad, eficiencia y transparencia.

Mire el comunicado del TCP:

