La ministra de Salud y Deportes, Marcela Flores, posesionó este martes a Walter Germán Hoyos Delfín como nuevo gerente general de la Caja Nacional de Salud (CNS). Su gestión buscará modernizar la institución, fortalecer su institucionalidad y recuperar la confianza de los asegurados.

Durante el acto, la ministra destacó que el Gobierno está comprometido con una institucionalización transparente, que permita estabilizar y profesionalizar los servicios del ente gestor.

“Del 100% de contratos, apenas el 20% son profesionales y 80% administrativos”, observó la autoridad, al señalar la necesidad de corregir estos desequilibrios.

Flores remarcó que el sistema de salud del país debe avanzar hacia un modelo integrado y articulado, que sume esfuerzos entre el sector público, la seguridad social y los servicios privados, con el objetivo de lograr una atención más eficiente y humanizada.

En su primer discurso como autoridad ejecutiva de la CNS, Walter Hoyos aseguró que su prioridad será liderar una transformación estructural basada en ética, transparencia y responsabilidad.

“No basta con curar enfermedades, debemos atender con respeto y trato digno hacia cada asegurado”, afirmó.

El nuevo gerente adelantó que su gestión priorizará la transformación estructural de la entidad, con la implementación de sistemas de auditoría médica rigurosos, fundamentados en la ética, la transparencia y la responsabilidad institucional.

“Cada trabajador de la Caja debe comprender que estamos impulsando un nuevo modelo de gestión. No se trata únicamente de cambiar o transformar; se trata de revolucionar para que la institución alcance el nivel que la población merece”, subrayó.

Hoyos propuso impulsar una gestión moderna y digital, acompañada por sistemas de auditoría médica rigurosos, orientados a mejorar los servicios de salud y elevar los estándares de calidad.

Reconoció, además, que uno de los mayores desafíos será reconstruir la credibilidad institucional: “Debemos mirar hacia adentro, reconocer nuestras fallas y reconstruir la confianza. Solo así consolidaremos una institución confiable y centrada en la dignidad de las personas”, expresó.

