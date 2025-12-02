¿Qué pasará con los aportes a la Gestora Pública? Esto respondió el ministro Espinoza

El ministro de Economía, José Gabriel Espinoza, informó que el 95% de los recursos administrados por la Gestora Pública se encuentra invertido en instrumentos financieros, de los cuales el 71% está colocado en el sistema financiero nacional y más del 20% en papeles del Tesoro General de la Nación (TGN). Pese a ello, aseguró que el pago a jubilados y rentistas está plenamente garantizado.

“Quiero dejar en claro que está absolutamente asegurado el pago de las jubilaciones, rentas, pensiones y seguros de todos los jubilados. Estamos modificando el comportamiento y la estructura de inversión de la Gestora; el flujo que recibe todos los meses ahora va a empezar a ser direccionado a inversiones en el sector privado. Eso significa que la disponibilidad de crédito va a aumentar y la Bolsa de Valores se va a dinamizar”, explicó la autoridad.

Espinoza también se refirió al litigio que enfrenta el Estado con las dos administradoras de fondos de pensiones que anteriormente manejaban los aportes de los trabajadores. El juicio podría significar un costo superior a los 171 millones de dólares, en caso de que el Estado pierda el proceso.

Asimismo, señaló que actualmente se auditan las operaciones realizadas por la Gestora y que ya se identificaron indicios de irregularidades en la compra de bonos, bienes y servicios con costos por encima de los valores de mercado.

“Se han identificado casos irregulares relacionados con compras que superan los precios del mercado de algunos productos y servicios, además de operaciones financieras que han llamado la atención. Estos hechos serán denunciados en los próximos días”, anunció Espinoza.

Ayer el presidente Rodrigo Paz dijo que la “Gestora se gastó los aportes”, que no habían los recursos, esta mañana volvió a señalar que la situación del a Gestora Pública es delicada.

Mira la programación en Red Uno Play