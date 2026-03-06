Cívicos exigen al Gobierno liberar importación de combustibles y permitir a surtidores vender carburante privado

El primer vicepresidente del Comité Cívico Pro Santa Cruz, Agustín Zambrana, exigió este viernes al Gobierno nacional permitir la liberación plena de la importación de combustibles y autorizar a los surtidores a comercializar carburante importado tanto por privados como por Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB).

“Hoy la norma no permite a los surtidores hacer las dos cosas: importar y vender ese combustible, además de comercializar el que compran a YPFB. Ese es el primer cambio que se debe dar. Estamos en una crisis de hidrocarburos, digámoslo claramente, porque es un problema recurrente y permanente del que no salimos”, afirmó Zambrana.

El dirigente cívico sostuvo que se necesita una solución estructural al problema del abastecimiento, ya que, según indicó, la escasez de combustible está afectando la vida cotidiana de las familias bolivianas.

“Las personas se han acostumbrado a hacer filas durante horas en los surtidores para cargar combustible, lo que provoca que falten a sus trabajos o a clases y termina afectando a la economía”, agregó.

Entretanto, las filas para abastecerse de carburantes continúan en distintos surtidores de Santa Cruz de la Sierra, donde conductores deben esperar durante varias horas para poder cargar combustible.

