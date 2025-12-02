Presidente revela que gobierno de Arce dejó millonarios arbitrajes internacionales pendientes contra la Gestora

En el acto por el 84 aniversario de la provincia Obispo Santistevan, en el departamento de Santa Cruz, el presidente Rodrigo Paz denunció que el gobierno del expresidente Luis Arce dejó graves irregularidades y millonarios procesos de arbitraje internacional pendientes contra la Gestora Pública, derivados del mal manejo en la transferencia de los recursos de jubilación.

Paz recordó que, durante la anterior administración, la Gestora fue utilizada como “otra caja chica del gobierno”, y que cuando él advirtió la falta de liquidez, surgieron respuestas evasivas y confrontacionales. Sin embargo, dijo que la realidad salió a la luz apenas asumió el cargo:

“Cuando terminé de trabajar, a las 12:30 de la noche, me presentaron las deudas y los juicios de arbitraje internacional contra la Gestora por el mal proceso de transferencia de los recursos de aquellos que tienen sus jubilaciones”.

El mandatario detalló que la gestión de Arce dejó dos procesos internacionales activos, uno por 77 millones de dólares y otro por 94 millones, además de varios millones más adeudados a bufetes de abogados extranjeros que dejaron de defender al Estado debido a la falta de pago.

“Nos dejaron juicios en el exterior, nos dejaron deudas con abogados internacionales y nadie se hizo cargo. El procurador de entonces no cumplió su rol”, afirmó Paz.

El presidente calificó este abandono institucional como un acto de extrema gravedad:

“Ahora salen brabucones a decir que la plata está ahí, pero si la tuviésemos, primero tendríamos que pagar los juicios que nos han dejado por su inoperancia. Ese nivel de irresponsabilidad se llama traición a la patria”.

Investigación profunda en entidades estratégicas

Paz señaló que su gobierno ya inició procesos de investigación en sectores clave y anunció que la revisión alcanzará también a YPFB.

“No sé si la justicia dará abasto para la inmensa cantidad de procesos que se van a iniciar por habernos robado parte del futuro de la patria”, advirtió.

Al dirigirse a los ciudadanos cruceños, aseguró que su gestión actuará con visión de Estado:

“Santa Cruz, estén seguros de que con este presidente todas las decisiones serán a mediano y largo plazo. Todo será diseñado para que haya futuro”.

Reconstrucción económica y retorno a los mercados internacionales

El jefe de Estado enfatizó la necesidad de reintegrar a Bolivia al mundo para recuperar la confianza internacional y atraer inversiones:

“Bolivia tenía que retornar al mundo. No puedes desarrollarte ni exportar cuando vives en una camisa de fuerza ideológica que no te deja crecer. El daño ha sido muy grande”.

Asimismo, denunció que la administración anterior dejó una deuda interna y externa de 40 mil millones de dólares, lo que calificó como “traición a la plata por el mal manejo de los recursos económicos del Estado”.

Rumbo a un nuevo modelo económico

Paz reafirmó su apuesta por un modelo económico abierto y competitivo que beneficie a todas las regiones:

“Capitalismo para todos, porque en Bolivia se aprecia el capital. Ahora se vienen las elecciones subnacionales, donde municipios y gobernaciones se van a empoderar aún más. Las autonomías tienen que crecer y más adelante se verá el federalismo”.

