El presidente Rodrigo Paz llega a Santa Cruz para reunirse con el sector cañero

No se descarta que el presidente pueda reunirse con el gobernador Luis Fernando Camacho, para tratar proyectos de inversión.

Hans Franco

02/12/2025 9:23

El presidente Rodrigo Paz llegó a la ciudad de Santa Cruz, para luego trasladarse hasta Montero y reunirse con el los productores de caña del norte por una deuda del anterior gobierno referido al etanol.

No se descarta que el presidente pueda reunirse con el gobernador Luis Fernando Camacho, para tratar proyectos de inversión.

Noticia en Desarrollo….

