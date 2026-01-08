ADN pierde su personería jurídica según TCP y queda fuera de las subnacionales

En un Auto Constitucional emitido el pasado 29 de diciembre de 2025, el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) emitió una resolución donde rechaza la acción de inconstitucional presentada por el partido político Acción Democrática Nacionalista (ADN).

En esta jornada se conoció la resolución que ratifica la decisión del Tribunal Supremo Electoral (TSE) con código TSE-RSP.JUR 170/2025. La acción de inconstitucional fue presentada por Gabriel Eduardo Gutiérrez, quien es jefe nacional de ADN.

En la parte resolutoria ordena continuar con el trámite de la cancelación de personería jurídica al partido ADN, “por lo que deberá continuar con el referido trámite de cancelación de personería jurídica del partido político Acción Democrática Nacional (ADN) y las agrupaciones ciudadanas”. Nacionalidades Autónomas por el Cambio y Empoderamiento Democrático (NACER) y Pando Somos Todos (PST)”

En el Auto Constitucional se observa que fue firmado por dos magistrados: la Dra. Amalia Laura Villca, presidenta, y el magistrado Ángel Edson Dávalos.

