TCP rechaza acción de inconstitucionalidad a diputada de UCS, Sandra Paz

Se aguarda un pronunciamiento oficial por parte de los representantes de Unidad Cívica Solidaridad (UCS) que quedaría inhabilitado para participar de las Elecciones Subnacionales 2026.

Juan Marcelo Gonzáles

26/01/2026 19:40

Foto: Tribunal Constitucional Plurinacional
LA PAZ

Este lunes 26 de enero se conoció que el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) emitió su pronunciamiento oficial rechazando la acción de inconstitucionalidad interpuesta por la diputada Sandra Paz Méndez que buscaba frenar la pérdida de la personería jurídica de Unidad Cívica Solidaridad (UCS).

La diputada presentó una acción de inconstitucionalidad abstracta para impedir la cancelación de la personería jurídica de Unidad Cívica Solidaridad (UCS) y, según el Autoconstitucional 0002/2026-CA del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) del 20 de enero de 2026, decidió rechazar dicha solicitud.

Esta cancelación de personería se debe a no haber obtenido al menos el tres por ciento del total de los votos válidos en la última elección a la que concurrieron.

El fallo del TCP menciona lo siguiente: "La comisión de admisión del Tribunal Constitucional Plurinacional, en virtud de lo establecido por el Art. 27. II insc c) del Código Procesal Constitucional, resuelve: RECHAZAR la acción de inconstitucionalidad abstracta interpuesta por Sandra Paz Méndez, Diputada Titular de la Asamblea Legislativa Plurinacional.

 

Se aguarda que dicha resolución sea notificada al Tribunal Supremo Electoral para definir el futuro de la participación de UCS en las Elecciones Subnacionales 2026.

