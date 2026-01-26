Aprehenden al exesposo de la mujer atacada a balazos: su hija de 7 años murió

La Fiscalía confirmó la aprehensión del presunto autor del ataque armado contra una mujer y su hija de 7 años, hecho ocurrido el pasado fin de semana en el municipio de El Alto, departamento de La Paz. La menor perdió la vida tras recibir varios impactos de bala, mientras que su madre resultó herida.

El fiscal a cargo del caso, Gustavo Chambi, informó que gracias a las investigaciones realizadas en las últimas horas se logró identificar y capturar al principal sospechoso del crimen.

Por su parte, el director nacional de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), Marcelo Sánchez, brindó detalles del que sería el primer infanticidio y tentativa de feminicidio del año en La Paz, registrado el 24 de enero.

Según el informe policial, un sujeto encapuchado interceptó a la mujer de 47 años y a la menor en plena vía pública y abrió fuego contra ambas. La niña recibió tres impactos de bala, heridas que provocaron su fallecimiento, mientras que la madre logró sobrevivir al ataque.

“Se procedió a la aprehensión fundamentada de una persona que anteriormente había amenazado a la víctima y que, en su declaración, incurrió en contradicciones. Se trata de su exesposo, con quien tuvo una relación y varios hijos”, señaló Sánchez.

Las investigaciones preliminares establecen que el agresor mantuvo una relación sentimental previa con la víctima y que ambos tienen seis hijos en común. Además, se confirmó que el sujeto había emitido amenazas antes del ataque, lo que refuerza la hipótesis de un conflicto pasional como posible móvil del crimen.

El aprehendido se encuentra actualmente bajo detención preventiva, mientras el caso continúa en proceso de investigación. Las autoridades anunciaron que en las próximas horas se brindarán más detalles sobre la situación jurídica del sospechoso.

Mira la programación en Red Uno Play