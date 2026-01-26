Viajar en avión cambia de precio: consulte las rutas más caras y más económicas

La Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes (ATT) aprobó un nuevo tarifario de referencia para vuelos nacionales, que entra en vigencia desde este lunes 26 y tendrá una duración de seis meses.

La disposición establece nuevos montos máximos autorizados para los pasajes aéreos dentro del país, con ajustes respecto a las tarifas anteriores. Según la entidad reguladora, se trata de una medida transitoria orientada a garantizar la regularidad del servicio y facilitar la ampliación de rutas aéreas.

El nuevo esquema contempla 17 trayectos nacionales e incorpora cinco rutas adicionales que no figuraban en el tarifario previo, como parte de una reorganización del sistema de precios del transporte aéreo.

La resolución lleva la firma del director ejecutivo de la ATT, Carlos Ágreda, y autoriza a las aerolíneas a utilizar estos valores como precios de referencia para la venta de pasajes.

Rutas más caras

Entre los trayectos con tarifas más altas se encuentran:

La Paz – Puerto Suárez: Bs 1.668

La Paz – Uyuni: Bs 1.445

Rutas más económicas

En contraste, los vuelos más accesibles son:

La Paz – Cochabamba: Bs 554

Cochabamba – Sucre: Bs 539

Foto ATT

Foto ATT

