Adiós a las filas: La Gestora lanza consulta digital para el Bono PEPE

El gerente de la Gestora Pública, Marcelo Fernández, señaló que a través de una plataforma los ciudadanos podrán verificar si son beneficiarios de los Bs 450, para evitar aglomeraciones en las entidades bancarias.
24/01/2026 8:48
Con el objetivo de modernizar el acceso a los beneficios sociales, el gerente de la Gestora Pública, Marcelo Fernández, ha confirmado que la verificación para el nuevo Bono PEPE será totalmente remota.
A través de un cruce de datos inteligente entre los beneficiarios de otros programas sociales, el sistema determinará automáticamente quiénes califican para este alivio económico destinado a cubrir el alza de la canasta familiar.
¿Cómo saber si te corresponde el pago?
Para evitar aglomeraciones en las entidades financieras, las autoridades habilitarán en próximos días dos canales oficiales de consulta:
"El sistema permitirá que la población verifique su estado desde la comodidad de su hogar, asegurando que el apoyo llegue de manera eficiente a quienes realmente lo necesitan", destacó Marcelo Fernández.
