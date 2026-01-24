Adiós a las filas: La Gestora lanza consulta digital para el Bono PEPE

Con el objetivo de modernizar el acceso a los beneficios sociales, el gerente de la Gestora Pública, Marcelo Fernández, ha confirmado que la verificación para el nuevo Bono PEPE será totalmente remota.

A través de un cruce de datos inteligente entre los beneficiarios de otros programas sociales, el sistema determinará automáticamente quiénes califican para este alivio económico destinado a cubrir el alza de la canasta familiar.

¿Cómo saber si te corresponde el pago?

Para evitar aglomeraciones en las entidades financieras, las autoridades habilitarán en próximos días dos canales oficiales de consulta:

Plataforma Web: Ingresa a www.gestora.bo y busca el icono del Quirquincho (la mascota oficial).

Ingresa a www.gestora.bo y busca el icono del Quirquincho (la mascota oficial). Requisitos en línea: Solo necesitarás digitar tu número de Cédula de Identidad y tu fecha de nacimiento.

Asistencia Telefónica: Si prefieres hablar con un operador o tienes dudas adicionales, puedes llamar a la línea gratuita 800-101-070.

"El sistema permitirá que la población verifique su estado desde la comodidad de su hogar, asegurando que el apoyo llegue de manera eficiente a quienes realmente lo necesitan", destacó Marcelo Fernández.

