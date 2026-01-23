¡Atención! La Gestora informa cómo verificar si eres beneficiario del bono PEPE

Para facilitar el acceso a la información, la Gestora Pública anunció la implementación de herramientas digitales y telefónicas.

Marcelo Fernández explicó que el sistema cruzará datos de beneficiarios de otros bonos sociales para determinar quiénes califican para este apoyo extraordinario ante el incremento de la canasta familiar.

Canales de consulta:

Sitio web: En www.gestora.bo, mediante un ícono con la mascota oficial (un quirquincho).

Requisitos web: Ingresar el número de cédula de identidad y la fecha de nacimiento.

Línea gratuita: 800-101-070 para consultas directas y orientación.

“Prontamente dentro de la página web de la gestora vamos a tener un icono donde estará nuestro quirquincho que es nuestra mascota ahí ustedes podrán incluir su carnet de identidad y fecha de nacimiento, lo cual podrán verificar si les corresponde o no el pago del programa PEPE”, detalló la autoridad.

Mira la programación en Red Uno Play